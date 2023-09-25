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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ Sofia, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ບຸນກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະດຳເນີນບັນດາການພົບປະເຈລະຈາ, ພົບປະກັບບັນດາການນຳ ບຸນກາຣີ
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນ Sofia, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ບຸນກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ບຸນກາຣີ Rosen Zhelyazkov.

ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະດຳເນີນບັນດາການພົບປະເຈລະຈາ, ພົບປະກັບບັນດາການນຳ ບຸນກາຣີ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບຸນກາຣີ;ມີບົດກ່າວຄຳປາໄສນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂລກເສດຖະກິດ ແລະ ແຫ່ງຊາດ; ຕ້ອນຮັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ບຸນກາຣີ;ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບຸນກາຣີ; ໂອ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນພາກພື້ນ ເອີລົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກູ​ບາ Esteban Lazo Hernandez ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກູ​ບາ Esteban Lazo Hernandez ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ Esteban Lazo Hernandez ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ກູບາ ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 24 – 28 ກັນຍາ.
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