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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ

ໃນສະພາບການຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນດາການຜັນແປສັບສົນຂອງສະພາບການສາກົນ, ແຕ່ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕສູງ.

 

(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເມືອງ ໂງກວຽນ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງສູນປະຊຸມ- ສະແດງ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ແລະ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກຄົບຊຸດຢູ່ເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ບັກຊົງເກິມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢືນຢັນວ່າ ໃນສະພາບການຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນດາການຜັນແປສັບສົນຂອງສະພາບການສາກົນ, ແຕ່ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕສູງ, ຮັກສາບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ. ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໃນສະພາບການປະຈຸບັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບການຫລຸດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 2% ຄືປີກ່ອນ. ສະນັ້ນ, ນັບທັງບັນຫາໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈແມ່ນສ້າງກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊາບຊຶມຈິດໃຈຖືປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ”.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງຟອງ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ຕາແສງ ບິ່ງດົງ, ເມືອງ ບິ່ງເຊີນ, ແຂວງ ກວາງຫງ້າຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງມູນຄ່າລະບົບຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
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