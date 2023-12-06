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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າ ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 160 ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາສະມາຄົມ, ວົງຄະນະຍາດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ທີ່ການພົບປະກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ, ທ່ານປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຫຼາຍຂໍ້ສະເໜີແນະ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງ ວິສາຫະກິດ ໃນການພົບປະປີ 2022 ຢູ່ລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ລາວ; ບາງໂຄງການໃຫຍ່, ດ້ວຍການລົງທຶນ 3 ຝ່າຍ (ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ບາງຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ) ສືບຕໍ່ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວ ໂຄງການລ້ຽງງົວນົມຂອງ ວີນາມິວ ສົມທົບກັບ ຍີ່ປຸ່ນ. ບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບ ພະລັງງານທົດແທນ, ໄຟຟ້າແຮງລົມດ້ວຍຂອບຂະ ໜາດໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ລົງທຶນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນສ້າງບາດກ້າວ ບຸກທະລຸໃນການຄ້າສອງຝ່າຍ:

“ຄວາມຫວັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ກໍ່ຄວາມແມ່ນຄວາມ ມຸ່ງຫວັງ ຂອງສອງລັດຖະບານ, ສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງ ປະເທດແມ່ນຕ້ອງ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາການພົວພັນເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງຝ່າຍ. ປະຈຸບັນ, ການແລກປ່ຽນການຄ້າສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ ບັນລຸປະມານກ່ວາ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ການລົງທຶນປະມານ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍ ໂຄງການມີລັກສະນະສ້າງ ກຳລັງໜູນ, ຫຼາຍໂຄງການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ຜັນຂະຫຍາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຫວັງ ແລະ ການຊີ້ນຳລວມແມ່ນສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນ ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ”.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນບາງຂົງເຂດລະອຽດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສອງຝ່າຍພວມກະກຽມໃຫ້ໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທ່າ ກຳ່ປັ່ນທະເລ ຫວູງອ່າງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຝ່າຍລາວ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທະເລ; ສ້າງທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ ຈາກລາວ ໄປຮອດ ທ່າກຳ່ປັ່ນ ຫວູງອ່າງ... ກ່ຽວກັບ ຄົມມະນາຄົມ, ທ່ານປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ ອາດຈະເລືອກ ນະຄອນ ວີງ, ແຂວງ ເງະອານ ແມ່ນສະຖານທີ່ເຊ່ືອມຕໍ່ ກັບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ, ຜ່ານນັ້ນສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ເຂດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ, ຊຸກຍູ້ການຂົນສົ່ງການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນຄຳ່ວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພົບປະກັບ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມອຍຂອງຂວັນ 100 ພູດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລົດ​ຖີບ ມິດ​ຕະ​ພາບ ສາມ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ​ຄັ້ງ​ທີໜຶ່ງ

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລົດ​ຖີບ ມິດ​ຕະ​ພາບ ສາມ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ​ຄັ້ງ​ທີໜຶ່ງ

ການແຂ່ງຂັນມີນັກກິລາ 45 ຄົນທີ່ມາຈາກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນ 9 ທິມ, ແຕ່ລະປະເທດຈະມີ 3 ທິມ, ແຕ່ລະທິມມີນັກກິລາ 5 ຄົນ. ໄລຍະທາງ ການແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍຄວາມຍາວ 35,2 ກີໂລແມັດ.
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