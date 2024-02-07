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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຈູດທູບທຽນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ (ຫຼືບຸນເຕັດ) ປີມະໂລງ 2024, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67, ເຂດອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ.   

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຈູດທູບທຽນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ອະນຸສອນສະຖານເຮືອນເລກທີ 67 ປະຈຸບັນຍັງໄດ້ເກັບຮັກສາບັນດາວັດຖຸພັນທີ່ໄດ້ຕິດພັນກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນຊຸມປີບັ້ນປາຍຊີວິດຂອງເພິ່ນໃຫ້ເໝືອນເດີມ.   

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ອວຍພອນພະນັກງານ, ກຳມະກອນເຂດອະນຸສອນສະຖານຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ພ້ອມທັງຕັກເຕືອນ: ພະນັກງານ, ກຳມະກອນເຂດອະນຸສອນສະຖານສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມ ໃນການຮັກສາ, ບັນດາວັດຖຸພັນ, ເອກະສານກ່ຽວກັບລຸງໂຮ່ ໃຫ້ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປ; ປະຕິບັດວຽກງານແນະນຳເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອນມິດ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ, ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງພິເສດ.
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