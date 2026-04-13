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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບສັນຕະປະປາສຳນັກ ວາຕີກັງ Leo XIV

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນທ່ຽງວັນທີ 11 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ຢູ່ ວາຕີກັງ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂອ້ສົມສົນທະນາກັບ ສັນຕະປະປາ Leo XIV.
  ທ່ານ​ ເຈ​ິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ Sandra Scagliotti, ກົງ​ສູນ​ກິດ​ຕິ​ມະ​ສັກ ຫວຽດ​ນາມ ປະຈຳ Torino (ພາບ​: quochoi.vn)  

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ອີ​ຕາ​ລີ ຢ່າງ​ເປັ​ນ​ທາງ​ການ, ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ), ຢູ່​ນະ​ຄອນ ​ມີ​ລານ, ທ່ານ​ ເຈ​ິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ Sandra Scagliotti, ກົງ​ສູນ​ກິດ​ຕິ​ມະ​ສັກ ຫວຽດ​ນາມ ປະຈຳ Torino, ພ້ອມ​ກັບສາ​ມີ.

ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປາ​ດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ Sandra Scagliotti, ຫ້ອງ​ການ​ກົ​ງ​ສູນ​ກິ​ດຕິ​ມະ​ສັກ ແລະ ເພື່ອນ​ມິດ ອີ​ຕາ​ລີ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອີ​ຕາ​ລີ ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ ໃນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ແລະ ອວ່າຍ​ໜ້າ​ເມືອ​ຫາ ຫວຽດ​ນາມ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ຝ່າຍ ອີ​ຕາ​ລີ ສ້າງ​ເງື່​ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ສະ​ມາ​ຄົມ 2 ປະ​ເທດ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.

  ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ ແລະ ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ Leo XIV (ພາບ​: quochoi.vn)  

ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ, ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບ ສັນຕະປະປາ Leo XIVທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ປາດຖະໜາວ່າ ສັນຕະປະປາ ແລະ ສຳນັກ ວາຕີກັງ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສຳນັກ ວາຕີກັງ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ໄລຍະພັດທະໃໝ່ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່​​ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊາວຄຼິດ ໄດ້ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ. ພ້ອມກັນນັ້ນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາສາສະໜາໃນນັ້ນມີຊາວຄຼິດ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພັດທະນາຕາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ສ່ວນສັນຕະປະປາ Leo XIV ປາຖະໜາວ່າ ຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີບັນດາການແລກປ່ຽນພົບປະຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສຳນັກ ວາຕີກັງ ໃຫ້ພັດທະນານັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ້າງວາງຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດລວມ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຄົມຊາວຄຼິດ.

 

ແລະ​ກໍ່​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັ​ກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ນັກ​ຮຽນ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ຢູ່ ອີ​ຕາ​ລີ

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ຢືດໝັ້ນເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນແກ່ນສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ຢືດໝັ້ນເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນແກ່ນສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ມອບຫຼຽນກາ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ
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