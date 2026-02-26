Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ໄປກວດກາການກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
  (ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການກວດກາ)  

ທີ່ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຂອງຕາແສງ ຫາຍອານ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ສຳຫຼວດພື້ນຖານວັດຖຸ, ເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ, ກໍຄືວຽກງານຝຶກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຄົນໃໝ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

“ຂົນຂວາຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຫັນໄດ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ຂອງຕາແສງເວົ້າສະເພາະ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບໄປປ່ອນບັດ, ເລືອກເອົາຜູ້ແທນທີ່ເໝາະສົມຈະເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ, ສະພາປະຊາຊົນຂອງຕາແສງ. ວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍໃນປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI

ໄຂກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີ່ນແທັງເໝິ້ນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top