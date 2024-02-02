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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ພະນັກງານ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຍ້ອງຍໍບັນດາຜົນງານຊື່ງກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳສັ່ງ, ມະຕິຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ການນຳກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ. ພາບ:Nhan Sáng-TTXVN

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024, ສະເຫລີມສະຫລອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ (3/2/1945-3/2/2024), ສະເຫລີມສະຫລອງ 65 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາຍແດນ(03/3/1989 - 03/3/2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ  1 ກຸມພາ, ຢູ່ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດພະນັກງານ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ. ການພົບປະນີ້ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງທາງແບບທາງໄກກັບ 57 ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນບັນດາແຂວງ, ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂດທະເລໝູ່ເກາະ..

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຍ້ອງຍໍບັນດາຜົນງານຊື່ງກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເຫນີ ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳສັ່ງ, ມະຕິຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຈຸດສຸມແມ່ນມະຕິຂອງສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XIII ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃຫມ່. ພ້ອມກັນນັ້ນ ປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຊາຍແດນ ຜືນແຜ່ນດິນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ, ດ່ານຊາຍແດນທີ່ໄດ້ລົງນາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ຄຽງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເດືອນ ມັງກອນ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄຳຊີ້ນຳຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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