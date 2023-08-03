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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເວືອງດິ່ງເຫວະເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດ Logo, Website ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ແຕ່ວັນທີ 14- 17 ກັນຍາປີ 2023 ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດ Logo, Website ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 .ພາບ:quochoi.vn

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດ Logo, Website ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີປະກາດ, ທ່ານບູ່ຍວັນເກື່ອງ ເລຂານຸການ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ແຕ່ວັນທີ 14- 17 ກັນຍາປີ 2023 ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມເວົ້າລວມ ແລະສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະ ມາຍັງ ເພື່ອນມິດສາກົນ.

ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ບົດບາດຂອງໄວຫນຸ່ມໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຜ່ານການຫັນເປັນດິຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ”, ວາລະປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆຈະປຶກສາຫາລືສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນ 3 ເນື້ອໃນ: ການຫັນເປັນດິຈີຕອນ, Startup ແລະ ນະວັດຕະກຳ; ຊຸກຍູ້ການຫັນວັດທະນະທຳເປັນຫລາຍຮູບແບບ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

 Website ຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ Nghisitre.Quochoi.vn ແລະ ສະແດງຜ່ານ 2 ພາສາ: ພາສາ ອັງກິດ ແລະ ພາສາ ຫວຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ, ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ, ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ

ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຊາດ, ພ້ອມກັບທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ.
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