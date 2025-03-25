ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ພາວະວິໄສ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີວິທະຍາສາດໃນການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນຮ່າງກວດກາຄືນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງລັດ (ແຜນຮ່າງ) ຮັບໃຊ້ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮັບໃຊ້ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ພາວະວິໄສ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່ຽວກັບກົນໄກ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ລັກສະນະ, ເນື້ອໃນວຽກງານຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຈຳນວນໜ້າວຽກແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ຕິດພັນກັບແຜນນະໂຍບາຍຫັນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ”.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີ 16 ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ສົ່ງຄຳເຫັນ ແລະ ລ້ວນແຕ່ເຫັນດີຕໍ່ເນື້ອໃນພື້ນຖານຂອງແຜນຮ່າງ.