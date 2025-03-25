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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ພາວະວິໄສ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີວິທະຍາສາດໃນການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ

ກ່ຽວກັບກົນໄກ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນຮ່າງກວດກາຄືນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງລັດ (ແຜນຮ່າງ) ຮັບໃຊ້ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮັບໃຊ້ການສັບຊ້ອນກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ພາວະວິໄສ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່ຽວກັບກົນໄກ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ລັກສະນະ, ເນື້ອໃນວຽກງານຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຈຳນວນໜ້າວຽກແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ຕິດພັນກັບແຜນນະໂຍບາຍຫັນກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ”.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີ 16 ອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ສົ່ງຄຳເຫັນ ແລະ ລ້ວນແຕ່ເຫັນດີຕໍ່ເນື້ອໃນພື້ນຖານຂອງແຜນຮ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣທ່ານາຊິນ Lula da Silva ຈະເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ.
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