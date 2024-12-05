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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝິນ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ

ນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ທັນວາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ໂຕກຽວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝິນ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານ Sekiguchi Masakazu ປະທານສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝິນ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນSekiguchi Masakazu. (ພາບ: TTXVN)

ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂົວຕໍ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະພັນສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືວິສາຫະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການວິຊາສະເພາະ; ສົມທົບປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງກອບນິຕິກຳຫນູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ກົນໄກຫລາຍຝ່າຍຄື ອາຊຽນ, ສປຊ..

ສິ້ນສຸດການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ  ສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບ ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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