ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝິນ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ
ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂົວຕໍ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະພັນສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືວິສາຫະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການວິຊາສະເພາະ; ສົມທົບປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງກອບນິຕິກຳຫນູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ກົນໄກຫລາຍຝ່າຍຄື ອາຊຽນ, ສປຊ..
ສິ້ນສຸດການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ.