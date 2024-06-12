Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະພັກແຂວງ ກາວບັ່ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງປາຍແຫຼມ, ຂົງເຂດຈຸດສຸມ
(ທີ່ການເຮັດວຽກ)

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ກາວບັ່ງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະພັກແຂວງ ກາວບັ່ງ ກ່ຽວກັບສະພາບການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງຂອງແຂວງ ກາວບັ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ກາວບັ່ງ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແກ່ງແຍ້ງ; ສ້າງໂອກາດ, ເງື່ອນໄຂ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມສະດວກເພື່ອສົ່ງເສີມນັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດເລີ່ມ startup, ຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ. ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງປາຍແຫຼມ, ຂົງເຂດຈຸດສຸມ; ພ້ອມທັງສ້າງທ່າຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງປະຊາຊົນ ຕິດພັນກັບການທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ ອິດ​ສະຫຼະ ຂອງ​ລັດ​ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ທ່​ານ ເຈິ່ນ​ເຟືອກ​ເຊີນ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ ອິດ​ສະຫຼະ ຂອງ​ລັດ​ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ທ່​ານ ເຈິ່ນ​ເຟືອກ​ເຊີນ

ທາງແຂວງ ເຊກອງ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ບັນດາການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່ານີ້, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍ, ພັດທະນາ, ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top