ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຢ່າງສົມກຽດ
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໃນງານລ້ຽງຕອນຮັບ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຢ່າງສົມກຽດໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານລ້ຽງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ເປີດໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ໃນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາສຳຄັນຂອງປະເທດ ລັດເຊຍ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ປະເທດ ລັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ການເມືອງ - ສັງຄົມມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດມະຫາອຳນາດກໍ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນການພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່, ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດອັນດີງາມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ.