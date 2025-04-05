ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ບູຣູດີ
ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບູຣູນດີ Évariste Ndayishimiye ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 03 – 06 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ບູຣູນດີ Évariste Ndayishimiye ແລະ ພັນລະຍາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງ 2 ປະເທດດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະເໜີບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ການນຳ 2 ທ່ານພ້ອມກັນເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ດຳເນີນໄປໃນຈຸດເວລາທີ່ 2 ປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (16 ເມສາ 1975 – 16 ເມສາ 2025), ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດທີ່ສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືມິດຕະພາບຫຼາຍກວ່າອີກ ໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ…