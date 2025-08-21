ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານຈັດງານລ້ຽງລະດັບຊາດຕ້ອນຮັບກະສັດ ພູຖານ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ກະສັດ ພູຖານ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ແລະ ພະມະເຫສີ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພູຖານ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສົມກຽດ (ແຕ່ວັນທີ 18 – 22 ສິງຫາ).
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈເມື່ອ ພູຖານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດບັນລຸລະດັບ ກາກບອນເປັນລົບ, ຮັກສາການປົກຄຸ້ມປ່າຂຶ້ນເຖິງ 70% ເນື້ອທີ່ຜືນແຜ່ນດິນ, ມີຮູບແບບພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ກະສັດ ພູຖານ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມປະຫວັດສາດຄັ້ງນີ້ຂອງ ກະສັດ ລະ ພະມະເຫສີ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດຮ່ວມມືກັນຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ”.
ສ່ວນ ກະສັດ ພູຖານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກເພື່ອນມິດສາກົນຍ້ອນເຈດຈຳນົງອົງອາດກ້າແກ່ນ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ.
“ເຖິງວ່າ ພູຖານ ແມ່ນປະເທດນ້ອຍ ແລະ ຢູ່ຫ່າງໄກກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍາມໃດກໍ່ແບ່ງປັນຈິດໃຈກັບພວກເພື່ອນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ມໍລະດົກແມ່ນເຂັ້ມຊີ້ທິດພາທາງໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງຕົນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າພວມສ້າງນະຄອນ Gelephu, ເປັນປະຕູວັດທະນະທຳ ແລະ ການເງິນ ເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ ອາຊີໃຕ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຖ້າຫາກວ່າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ”.