ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ບືນຕົວຂຶ້ນໃນສັງກາດໃໝ່”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງນີ້, ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແຫ່ງນ້ຳໃຈ, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພັກ, ລັດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນຊອບທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ.
“ໃນວິວັດການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືເຊີດຊູ, ຖືເປັນສຳຄັນການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດການຫັນເປົ້າໝາຍທີ່ສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ໃນຈຸດເວລາມີຄວາມໝາຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ສາມັກຄີກັນ, ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ, ຫຼໍ່ລ້ຽງນ້ຳໃຈຄວາມຮັກຊາດ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແບກຫາບພາລະກຳອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ”.