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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025”

ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ບືນຕົວຂຶ້ນໃນສັງກາດໃໝ່”.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງນີ້, ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແຫ່ງນ້ຳໃຈ, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພັກ, ລັດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນຊອບທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ.

        “ໃນວິວັດການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຖືເຊີດຊູ, ຖືເປັນສຳຄັນການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດການຫັນເປົ້າໝາຍທີ່ສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ໃນຈຸດເວລາມີຄວາມໝາຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ສາມັກຄີກັນ, ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ, ຫຼໍ່ລ້ຽງນ້ຳໃຈຄວາມຮັກຊາດ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແບກຫາບພາລະກຳອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະກັບບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.
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