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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດວິສາຫະກິດ APEC 2024

ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນພື້ນຖານການເມືອງໂລກ, ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສີວິໄລຂອງມວນມະນຸດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024 ທີ່ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ລີມາ, ປະເທດ ເປຣູ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດວິສາຫະກິດ APEC 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມະນຸດ, ວິສາຫະກິດ, ວັດທະນາຖາວອນ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນທາງການ, ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມ.

        ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງອົງການການຄ້າໂລກ; ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນພື້ນຖານການເມືອງໂລກ, ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສີວິໄລຂອງມວນມະນຸດ, ບົນຈິດໃຈເປັນເພື່ອນມິດ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຈປະຊາຄົມສາກົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍ່ຊີ້ແຈ້ງບັນດາຜົນປະໂຫຍດສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີຕະຫຼາດໃຫຍ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ; ແມ່ນແຫ່ງສະດວກໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນລະບົບສະໜອງຢູ່ພາກພື້ນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ບັນດາຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຊິ່ງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ ກໍຍ້ອນມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນສາກົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ, ພວກເພື່ອນຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະທາງທີ່ຈະມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢັນວ່າ, ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະເປິດໂອກາດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ບັນດາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີສູງ…”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
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