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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສົ່ງສານອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສປຊ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ, ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບພື້ນຖານສັນຕິພາບອັນຍາວນານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ (ພາບ: nhandan.vn)

ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Philemon Yang, ວັນທີ 01 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມີສານອວຍພອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະປະຊາຊາດ (24 ຕຸລາ 1945 – 24 ຕຸລາ 2025).

ໃນສານນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ, ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບພື້ນຖານສັນຕິພາບອັນຍາວນານ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງທຸກປະເທດ, ຊົນຊາດ ແລະ ຢືນຢັນບົດບາດບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໃນການຫັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງມວນມະນຸດກ່ຽວກັບໂລກທີ່ດີງາມກວ່າໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ນັ້ນແມ່ນ ເອກະລາດຊົນຊາດ, ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຂະແໜງການທູດສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດສຳລັບພາລະກຳຂອງຊາດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: “ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຂະແໜງການທູດສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດສຳລັບພາລະກຳຂອງຊາດ”

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນບັນດາກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງພື້ນຖານສັນຕິພາບຂອງປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັບທົ່ວປວງຊົນປົດປ່ອຍຊາດ
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