ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບການນຳຫຼາຍປະເທດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ກັນຍາ, ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ ຂອງປະຊາຊົນໂລກ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໂລວາກີ Robert Fico.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືມິດຕະພາບຢ່າງດີງາມກັບ ສະໂລວາກີ; ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດທີ່ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Robert Fico ກໍ່ຕີລາຄາສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ.
ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີພັດທະນາການພົວພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບການນຳບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ກຸຍບາ, ສປປ.ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຕີມໍແລັດສະເຕ, ມົງໂກນ, ກາຊັກສະຖານ, ອາແຊກໄບຊານ…
ທີ່ບັນດາການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຖິງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ແລະ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ. ການນຳບັນດາປະເທດກໍ່ອວຍພອນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 80 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ; ຢືນຢັນການຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ນ້ຳໃຈອັນດີງາມກັບ ຫວຽດນາມ, ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດກັບ ຫວຽດນາມ.