ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ປະສານງານປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ປະສານງານປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Pauline Tamesis, ພ້ອມກັບບັນດາຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນືື່ອງໃນໂອກາດກະກຽມນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຊຸດທີ 80 ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຈຸດສຸມການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ… ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ທົ່ວປວງຊົນ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິນຜົນກວ່າ ໃນບັນດາຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Pauline Tamesis, ຕີລາຄາສູງບົດບາດນຳພາ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຮັບຮູ້ບັນດາຜົນງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ, ການພັດທະນາກວມລວມ…