ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບປະທານພັກກອມມູນິດ ຈີເລ, ພັກສັງຄົມ ຈີເລ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຈີເລ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Santiago de Chile, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Lautaro Carmona Soto, ປະທານພັກກອມມູນິດ ຈີເລ ແລະ ທ່ານນາງ Paulina Vodanovic, ປະທານພັກສັງຄົມ ຈີເລ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາພັກ ການເມືອງກຳອຳນາດ, ເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຫານ ແລະ ພັກການເມືອງທີ່ມີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີພັກກອມມູນິດ ຈີເລ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, 2 ພັກກອມມູນິດ 2ປະເທດຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນບົດຮຽນການພັດທະນາທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານ Lautaro Carmona Soto, ປະທານພັກກອມມູນິດ ຈີເລ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສຳລັບ ຈີເລ ແລ້ວ, ເຖິງວ່າແມ່ນພັກຝ່າຍໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ລ້ວນແຕ່ສະໜັບສະໜູນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Paulina Vodanovic, ປະທານພັກສັງຄົມ ຈີເລ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ພັກຈະເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ; ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ພັກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.