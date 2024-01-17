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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ແຂວງ ເງະອານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນດ່ານຊາຍແດນ ແທັງຖຸຍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ແຂວງ ເງະອານ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນ ແທັງຖຸຍ.

ໂດຍໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນບຸນເຕັດເຖິງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຖິງວ່າແມ່ນບໍລິເວນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ເມືອງ ແທັງເຈືອງ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ການຫັນປ່ຽນຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ, ໃນນັ້ນ, ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຂອງເມືອງຍັງເຫຼືອພຽງ 3,4%, ຄອບຄົບໃກ້ຂັ້ນທຸກຍາກແມ່ນ 5,7%, ຕ່ຳກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງແຂວງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ກຳມະກອນ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນດ່ານຊາຍແດນ ແທັງຖຸຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັກສາເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາກັບປະເທດ ສປປ.ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 17 ມັງ​ກອນ, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຮັບ​ເອົາ, ປັບ​ປຸງ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ມະ​ຕິ 4 ສະ​ບັບ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 17 ມັງ​ກອນ, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຮັບ​ເອົາ, ປັບ​ປຸງ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ມະ​ຕິ 4 ສະ​ບັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ, ອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ປັບປຸງ ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ 4 ສະບັບ ເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 5.
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