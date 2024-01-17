ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ແຂວງ ເງະອານ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນ ແທັງຖຸຍ.
ໂດຍໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນບຸນເຕັດເຖິງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຖິງວ່າແມ່ນບໍລິເວນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ເມືອງ ແທັງເຈືອງ ກໍ່ບັນລຸໄດ້ການຫັນປ່ຽນຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ, ໃນນັ້ນ, ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຂອງເມືອງຍັງເຫຼືອພຽງ 3,4%, ຄອບຄົບໃກ້ຂັ້ນທຸກຍາກແມ່ນ 5,7%, ຕ່ຳກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງແຂວງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ກຳມະກອນ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນດ່ານຊາຍແດນ ແທັງຖຸຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັກສາເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາກັບປະເທດ ສປປ.ລາວ.