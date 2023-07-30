ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ອີຕາລີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ວາຕີກັງ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກໍລະກົດ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກັບມາຮອດ ຫວຽດນາມ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ອີຕາລີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສຳນັກ ວາຕີກັງ, ແຕ່ວັນທີ 25-29 ກໍລະກົດ ຢ່າງຈົບງາມ.
ຢູ່ ອີຕາລີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະນາທິບໍດີ Sergio Mattarella; ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Giorgia Meloni ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ພົບປະກັບປະທານສະພາສູງ, ປະທານສະພາຕ່ຳ; ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ໂຣມ ແລະ ພົບປະກັບເຈົ້າຄອງ ໂຣມ; ພົບປະກັບປະທານເຂດ Toscana ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືທາງທ້ອງຖິ່ນ… ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມສຳນັກ ວາຕີກັງ, ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາກັບສັນຕະປະປາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສຳນັກ, ພະຄະດິນັນ Pietro Parolin ຢູ່ສຳນັກ ວາຕີກັງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂຣມ. ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສຳນັກ ວາຕີກັງ ແລະ ສະພາບການຂອງຄຼິດທະສາສະໜາຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ ອີຕາລີ ແລະ ວາຕີກັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ມີເກືອບ 30 ການເຄື່ອນໄຫວ; ເປັນເອກະພາບບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມື ກັບບັນດາການນຳ ອີຕາລີ ແລະ ການນຳ ວາຕີກັງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບໝາກຜົນການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອົດສະຕາລີ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສຳນັກ ວາຕີກັງ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ບັນລຸຜົນງານດີງາມຫຼາຍຢ່າງ.
ໃນການໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ມີປະມານ 30 ການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນ, ຮູບແບບທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ບັນລຸຜົນງານລະອຽດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດ. ການນຳ ໂອຕາລິດ ແລະ ອີຕາລີ ລ້ວນແຕ່ຢືນຢັນເລື່ອງຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າໃນ ອາຊຽນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະພາບ ເອີລົບ ກັບ ອາຊຽນ.