Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດດິຈິຕອນໂດຍອີງໃສ່ 3 ເສົາຄ້ຳ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມໄດ້ກຳນົດວ່າ: ຂົງເຂດໃໝ່ແມ່ນເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ກໍາລັງການຜະລິດໃໝ່ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນມະນຸດດີຈີຕອນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ປະເທດຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3 (BRF) ແລະ ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

ໃນບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມໄດ້ກຳນົດວ່າ: ຂົງເຂດໃໝ່ແມ່ນ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ກໍາລັງການຜະລິດໃໝ່ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນມະນຸດດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ຂໍ້ມູນດີຈີຕອນ; ກຳລັງໜູນໃໝ່ແມ່ນນະວັດຕະກຳດີຈີຕອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນໃນວິວັດການ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ບົນພື້ນຖານ 3 ເສົາຄ້ຳຄື: ລະບອນລະບຽບການດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດີຈີຕອນ.

 “ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການດີຈີຕອນ ເພື່ອສ້າງບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນ ການລຸລ່ວງ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມລັບດ້ານຂໍ້ມູນ, ພິເສດແມ່ນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດ ແລະ ດຶງດູດໃຈ; ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ. ປາດຖະໜາວ່າ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຈະແບ່ງປັນປະສົບການໃນການພັດທະນາ ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ໂຄງການການຊຳລະເອເລັກໂຕນິກທົ່ວປວງຊົນ. ການຮ່ວມມືດ້ານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດໃນພື້ນຖານ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ທົ່ວໂລກ. ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການການເງິນສາກົນ, ວິສາຫະກິດທີ່ມີ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່ວມມືລົງທຶນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດ ໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ 3 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບບັນດາແຂວງນອນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ - ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳນອນໃນລາຍການໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1. ຄາດວ່າ ຈະດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ຈະມາເຖິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top