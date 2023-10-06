ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ຕຸລາ, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກທຸລະກິດຍິງດີເດັ່ນທີ່ມາຈາກຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ (VAWE).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນເຖິງບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ນັກທຸລະກິດຍິງໃນທົ່ວປະເທດ, ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ, ຍືນຍົງ, ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນດາ ຜົນງານລວມຂອງປະເທດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ກໍຄືໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ ໃນປີ 2045.
ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງກວມເອົາ 50% ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະມານ 50% ຈຳນວນກຳລັງແຮງງານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຳນວນນັກທຸລະກິດຍິງ 8.000 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ VAWE ຍັງບໍ່ທັນສ່ອງແສງ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງນັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໝົດເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍອອກທົ່ວ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ.