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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ, ຍືນຍົງ, ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນດາຜົງານລວມຂອງປະເທດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກທຸລະກິດຍິງດີເດັ່ນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ຕຸລາ, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກທຸລະກິດຍິງດີເດັ່ນທີ່ມາຈາກຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ (VAWE).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນເຖິງບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ນັກທຸລະກິດຍິງໃນທົ່ວປະເທດ, ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ, ຍືນຍົງ, ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນດາ ຜົນງານລວມຂອງປະເທດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ກໍຄືໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ ໃນປີ 2045.  

ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງກວມເອົາ 50% ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະມານ 50% ຈຳນວນກຳລັງແຮງງານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຳນວນນັກທຸລະກິດຍິງ 8.000 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ VAWE ຍັງບໍ່ທັນສ່ອງແສງ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງນັກທຸລະກິດຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໝົດເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍອອກທົ່ວ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຮອດປີ 2030, ພະລັງງານທົດແທນຄື ແຮງລົງ ແລະ ແສງຕາເວັນ ຄາດວ່າຈະຕອບສະໜອງເກືອບ 31% ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ LNG ຍັງກວມເອົາ 24,8% ຍອດສະມັດຕະພາບ ພະລັງງານ.
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