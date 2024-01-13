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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຄະນະ ໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກຄອມມູນິດຈີນ

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະ; ນີ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງທຳອິດ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ໃນປີ 2024.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຄະນະ ໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກຄອມມູນິດຈີນ (ພາບ:TTXVN)

ວັນທີ 11 ມັງກອນ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານເລຂາຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກຄອມມູນິດຈີນ ຫຼີຊູໂລຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນພັກຄອມມູນິດຈີນທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ຫວຽດນາມ.   

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະ; ນີ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງທຳອິດ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ໃນປີ 2024, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມທີ່ຄວາມສຳຄັນ  ລະຫວ່າງ ສອງເລຂາທິການໃຫ່ຍຂອງສອງພັກເປັນອັນລະອຽດ, ພິເສດການມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກຄອມມູນິດຈີນ ສີຈີ້ນຜີງ ແລະ ພັນລະຍາ ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ຖືວ່າ: ສອງຝ່າຍຄວນເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ພິເສດ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ຈີນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ; ເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ.   

ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກຄອມມູນິດຈີນ ທ່ານ ຫຼີຊູໂລຍ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ຕໍ່ກັບວຽກງານເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ; ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ-ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະເໜີບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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