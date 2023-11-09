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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນນັກສິລະປະການ ນາຍຊ່າງດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດສິລະປະຫັດຖະກຳ

ປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດ ມີໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ ແລະໝູ່ບ້ານພື້ນເມືອງປະມານ 2030 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີນັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງກວ່າ 2100 ຄົນ. ປີກາຍນີ້ ວົງເງິນການສົ່ງອອກສະເພາະໝວດຂະແຫນງອາຊີບສິລະປະຫັດຖະກຳບັນລຸກວ່າ 3,3 ຕື້ USD.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນນັກສິລະປະການ ນາຍຊ່າງດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດສິລະປະຫັດຖະກຳ. ພາບ: Thống Nhất/TTXVN

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ພະຈິກ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນ ນັກສິລະປະການປະຊາຊົນ, ນາຍຊ່າງດີເດັ່ນ 100 ຄົນໃນຂົງເຂດສິລະຫະຫັດຖະກຳ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Festival ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາອາຊີບໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການປະກອບສ່ວນ, ການອຸທິດສ່ວນຂອງບັນດານັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງດີເດັ່ນ ຊື່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນແກ່ນສານຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ.  ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເຫນີວ່າ:

“ສຳລັບສິລະປະຫັດຖະກຳ, ແມ່ນມີສີສັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ລັກສະນະວັດທະນະທຳ, ສິລະປະສູງ ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຄົງຕົວ ແລະພັດທະນາ.     ເຄື່ອງສິລະປະຫັດຖະກຳ ຕ້ອງແມ່ນປະເພດສິນຄ້າທີ່ງາມຕາ, ທົນທານ, ມີຄຸນຄ່າໃນການນຳໃຊ້ສູງ, ມີຄຸນຄ່າໃນການປະດັບປະດາ. ຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນເລື່ອງລາວຫນຶ່ງໃນຊີວິດ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ຊື່ງພວກເຮົາຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງ”

ຕາມການສະຖິຕິ ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແລ້ວ, ປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດ ມີໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ ແລະໝູ່ບ້ານພື້ນເມືອງປະມານ 2030 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີນັກສິລະປະການ, ນາຍຊ່າງເກັ່ງກວ່າ 2100 ຄົນ. ປີກາຍນີ້ ວົງເງິນການສົ່ງອອກສະເພາະໝວດຂະແຫນງອາຊີບສິລະປະຫັດຖະກຳບັນລຸກວ່າ 3,3 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແນະ​ນຳ ວັນບຸນໄມຕີຈິດ ມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2023

ແນະ​ນຳ “ວັນບຸນໄມຕີຈິດ ມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2023”

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 380 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 31 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາກພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 19 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງ.
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