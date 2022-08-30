Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ນຳແຂວງ ແທັງຮວາ ກາຍເປັນແຂວງແບບຢ່າງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ກຳນົດຊື່ເຂດດິນແດນ “ແທັງຮວາ” ມີມາແຕ່ປີ 1029, ສະໄໝເຈົ້າຊີວິດ ຫຼີທາຍຕົງ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ກຳນົດຊື່ເຂດດິນແດນ “ແທັງຮວາ” ມີມາແຕ່ປີ 1029, ສະໄໝເຈົ້າຊີວິດ ຫຼີທາຍຕົງ.

   

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແທັງຮວາ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງ ແທັງຮວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແທັງຮວາ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ກຳນົດຊື່ເຂດດິນແດນ “ແທັງຮວາ” ມີມາແຕ່ປີ 1029, ສະໄໝເຈົ້າຊີວິດ ຫຼີທາຍຕົງ. ສະນັ້ນ, ຍັງອີກ 7 ປີແມ່ນຄົບຮອບ 1.000 ປີແຫ່ງການກຳເນີດແຂວງ ແທັງຮວາ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດ “ດິນແດນທີ່ສັກສິດ, ເກັ່ງກ້າສາມາດ”, ມີມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດອຸດົມສົມບູນ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

        ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ແທັງຮວາ, ຕ້ອງບຸກທະລຸຢ່າງຮອບດ້ານ, ເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ແທັງຮວາ ປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນຳແຂວງ ແທັງຮວາ ໃຫ້ກາຍເປັນແຂວງ ແບບຢ່າງ ໃນປີ 2029.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050

ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຮອດປີ 2050

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນວິວັດການເຈລະຈາສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top