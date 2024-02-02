ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປຊຊ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຖະຫວາຍທູບທຽນ, ປ່ອຍປາຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 23 ເດືອນ 12 ບຸນເຕັດ ປີເຖາະ), ວັນເທວະດາຄຸ້ມຄອງເຕົາໄຟ ເຊິ່ງແມ່ນຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ, ກ່ອນວັນປີໃໝ່ ປີມະໂລງ 2024, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້, ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ອາໄລຫາບັນດາບັນພະບຸລຸດການປະຕິວັດ ແລະ ປະຕິບັດພິທີປ່ອຍປາຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ - ຫໍພິພິຕະພັນ ໂຮ່ຈີມິນ ສາຂານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ດີເດັ່ນ 100 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ທີ່ພວມກັບເມືອປະເທດເຂົ້າຮ່ວມລາຍການລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ.
ຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ດີເດັ່ນ ພ້ອມກັບສະມາຊິກໃນຄະນະໄດ້ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນ, ສະຫງວນ 1 ນາທີເພື່ອອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາຜົນງານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງ ເພິ່ນ ເພື່ອປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍ່ໄດ້ໄປກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ຮັບປະກັນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບຕຳຫຼວດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.