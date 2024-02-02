Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປຊຊ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຖະຫວາຍທູບທຽນ, ປ່ອຍປາຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້, ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ອາໄລຫາບັນດາບັນພະບຸລຸດການປະຕິວັດ ແລະ ປະຕິບັດພິທີປ່ອຍປາຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ
ພິທີປ່ອຍປາຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 23 ເດືອນ 12 ບຸນເຕັດ ປີເຖາະ), ວັນເທວະດາຄຸ້ມຄອງເຕົາໄຟ ເຊິ່ງແມ່ນຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ, ກ່ອນວັນປີໃໝ່ ປີມະໂລງ 2024, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້, ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ອາໄລຫາບັນດາບັນພະບຸລຸດການປະຕິວັດ ແລະ ປະຕິບັດພິທີປ່ອຍປາຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ - ຫໍພິພິຕະພັນ ໂຮ່ຈີມິນ ສາຂານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ດີເດັ່ນ 100 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ທີ່ພວມກັບເມືອປະເທດເຂົ້າຮ່ວມລາຍການລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

ຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ ຍາຣົ່ງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ດີເດັ່ນ ພ້ອມກັບສະມາຊິກໃນຄະນະໄດ້ຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນ, ສະຫງວນ 1 ນາທີເພື່ອອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາຜົນງານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງ ເພິ່ນ ເພື່ອປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍ່ໄດ້ໄປກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ຮັບປະກັນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບຕຳຫຼວດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງຊາດຜ່ານບັນດາພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນໂອກາດບຸນເຕັດ

ຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງຊາດຜ່ານບັນດາພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນໂອກາດບຸນເຕັດ

ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງຈັດງານວາງສະແດງຮີດຄອງປະເພນີໃນບຸນເຕັດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພິທີບຸນເຕັດໃນພະລາຊະວັງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top