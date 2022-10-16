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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດເປັນປະທານວາລະປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນຮ່າງບາງສະບັບກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຕຸລາການ

ນີ້ແມ່ນ 2 ແຜນຮ່າງມີເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງຂະແໜງສານ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການສູນກາງ, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນຮ່າງ “ສ້າງສານເອເລັກໂຕນິກຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045” ແລະ ແຜນຮ່າງ “ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຸລາການຕໍ່ຜູ້ມີອາຍຸບໍ່ເຕັມກະສຽນ”. ນີ້ແມ່ນ 2 ແຜນຮ່າງມີເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງຂະແໜງສານ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເລື່ອງສ້າງສານເອເລັກໂຕນິກແມ່ນຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜນຮ່າງຕ້ອງຊີ້ແຈ້ງຂອບເຂດຄະດີທີ່ນຳມາພິພາກສາໂດຍກົງ ແລະ ແບບທາງໄກ.

ສຳລັບແຜນຮ່າງ “ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຸລາການຕໍ່ຜູ້ມີອາຍຸບໍ່ເຕັມກະສຽນ”, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປະຈຸບັນ ມີ 9 ປະເທດໃນ ອາຊຽນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຸລາການຕໍ່ຜູ້ມີອາຍຸບໍ່ເຕັມກະສຽນ. ສະນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສ້າງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ECB ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ໄພ​ຊຸດ​ໂຊມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ Eurozone

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