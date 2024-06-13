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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາຍາມໃດກໍ່ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວເພືື່ອການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ

ບັນດາອົງການສາສະຫນາ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງ, ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະຫນາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ,ຕັ້ງຫນ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ. ພາບ: Nhan Sáng/TTXVN
ທີ່ການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນການນຳ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງໃນອົງການສາສະຫນາໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ຢູ່ ທຳນຽບ ປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ຕີລາຄາສູງ ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອົງການສາສະຫນາເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນວິວັດທະນາການນັບແຕ່ເມື່ອສະຖາປະນາປະເທດຊາດ (2/9/1945) ມາຮອດປະຈຸບັນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບສິດເສລີການເຊື່ອຖື, ສາສະຫນາຂອງພົນລະເມືອງ, ຖືນັ້ນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການອັນຊອບທຳຂອງພາກສ່ວນຫນຶ່ງໃນປະຊາຊົນ; ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືບັນດາສາສະຫນາໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາສະຫນາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ລັດ, ຕໍ່ຄອບຄົວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານປະທານປະເທດສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງ, ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະຫນາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ,ຕັ້ງຫນ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ​ອຸ​ປະ​ທູດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ແລະ Timor – Leste ປະ​ຈຳ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ​ອຸ​ປະ​ທູດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ແລະ Timor – Leste ປະ​ຈຳ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ; ຢັ້ງຢືນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
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