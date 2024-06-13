ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາຍາມໃດກໍ່ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວເພືື່ອການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ 13/06/2024 ບັນດາອົງການສາສະຫນາ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງ, ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະຫນາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ,ຕັ້ງຫນ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ. ພາບ: Nhan Sáng/TTXVNທີ່ການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນການນຳ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງໃນອົງການສາສະຫນາໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ຢູ່ ທຳນຽບ ປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ຕີລາຄາສູງ ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາອົງການສາສະຫນາເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນວິວັດທະນາການນັບແຕ່ເມື່ອສະຖາປະນາປະເທດຊາດ (2/9/1945) ມາຮອດປະຈຸບັນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບສິດເສລີການເຊື່ອຖື, ສາສະຫນາຂອງພົນລະເມືອງ, ຖືນັ້ນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການອັນຊອບທຳຂອງພາກສ່ວນຫນຶ່ງໃນປະຊາຊົນ; ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືບັນດາສາສະຫນາໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາສະຫນາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ລັດ, ຕໍ່ຄອບຄົວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານປະທານປະເທດສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງ, ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະຫນາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ,ຕັ້ງຫນ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)