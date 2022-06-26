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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດຫງວຽນຊວນຟຸກ: ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນອອກແຮງງານປະດິດຄິດສ້າງໃນຂະແຫນງນ້ຳມັນອາຍແກສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກໄດ້ມີການພົບປະສ້າງສັນກັບແຮງງານນ້ຳມັນອາຍແກສທີ່ດີເດັ່ນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນອອກແຮງງານເກັ່ງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໄລຍະ 2017- 2022.
  ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ທີ່ການພົບປະກັບພະນັກງານດີເດັ່ນຂະແຫນງນ້ຳມັນອາຍແກສ.(ພາບ:VOV)  

 ທ່ານປະທານປະເທດຖືວ່າ: ພະນັກງານ, ກຳມະກອນນ້ຳມັນອາຍແກສ ທີ່ດີເດັ່ນ 70 ຄົນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ອອກແຮງງານເກັ່ງ -ມີຫົວຄິດປະດິດຄິດສ້າງໃນການອອກແຮງງານ”ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂີດໝາຍຂອງວິວັດການລົງທຶນ, ບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານ, ກຳມະກອນ, ຄົນງານນ້ຳມັນອາຍແກສທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຫນ້າທີ່ໃຫມ່. ທ່ານປະທານປະເທດຕີລາຄາສູງ ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກສແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງປະດິດຄິດສ້າງຂອງກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານເພື່ອໃຫ້ມີ 2.800 ຜະລິດຕະພັນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ,ມາດຕະການໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດຈຳນວນເງິນກວ່າ 500 ລ້ານ USD. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກເນັ້ນຫນັກວ່າ:

“ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນອອກແຮງງານຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ,ແທດຈິງແລະມີປະສິດທິຜົນ,ເຮັດແນວໃດສ້າງກຳລັງຫນູນໃຫມ່ໃນການອອກແຮງງານ, ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ດັດປັບເຕັກນິກ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະດວກເພື່ອພັດທະນາຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຂອງຂະແຫນງນ້ຳມັນອາຍແກສ. ພະນັກງານ ລັດຖະກອນກຳມະກອນແຕ່ລະຄົນຕ້ອງມີຄວາມຄາດຫວັງໃນການພັດທະນາວິສາຫະກິດຕົນ ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມອຸທິດສ່ວນດ້ວຍວຽກງານທີ່ລະອຽດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີເປີດສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ພິທີເປີດສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມິຖຸນານ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ງໍ້ມົນ, ນະຄອນ ເຫ້ວ, ສັບປະດາ ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກວັດທະນະທຳເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ” ໄດ້ຮັບການເປີດ.
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