ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ
ນາງລັດຖະມົນຕີ Penny Wong ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອົດສະຕາລີ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ພວມເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ. ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ Penny Wong ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອົດສະຕາລີ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ບົນພື້ນຖານໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ນັ້ນ ຈະສົມທົບແໜ້ນແຟ້ນກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Penny Wong ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອົດສະຕາລີ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອົດສະຕາລີ - ອາຊຽນ; ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເລື່ອງຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ກໍ່ຄືຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)