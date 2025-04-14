ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍເດືອນເມສາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດດ້ວຍເປົ້າໝາຍລະບອບລະບຽບການຕ້ອງປອດໂປ່ງ, ລະບອບລະບຽບການແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາ, ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າສູງ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ປັດຈຸບັນລະບອບລະບຽບການແມ່ນຈຸດອຸດຕັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ອຸດຕັນຂອງອຸດຕັນ, ແຕ່ກໍ່ແມ່ນຈຸດອຸດຕັນທີ່ແກ້ໄຂງ່າຍທີ່ສຸດ, ຫັນປ່ຽນຈາກສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກ, ຕິດຂັດມາກາຍເປັນສະພາບການສາມາດແກ້ງແຍ້ງໄດ້, ນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນການແກ້ງແຍ້ງ.