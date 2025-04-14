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ຂ່າວສານ

ທ່ານນ​າ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ເດືອນ​ເມ​ສາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍເດືອນເມສາປີ 2025 ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ແລະ ມະຕິ 2 ສະບັບ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດດ້ວຍເປົ້າໝາຍລະບອບລະບຽບການຕ້ອງປອດໂປ່ງ, ລະບອບລະບຽບການແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາ, ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າສູງ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ປັດຈຸບັນລະບອບລະບຽບການແມ່ນຈຸດອຸດຕັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ອຸດຕັນຂອງອຸດຕັນ, ແຕ່ກໍ່ແມ່ນຈຸດອຸດຕັນທີ່ແກ້ໄຂງ່າຍທີ່ສຸດ, ຫັນປ່ຽນຈາກສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກ, ຕິດຂັດມາກາຍເປັນສະພາບການສາມາດແກ້ງແຍ້ງໄດ້, ນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນການແກ້ງແຍ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເລີ່ມຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເລີ່ມຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 14 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 14-15 ເມສາ 2025.
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