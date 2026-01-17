Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ສູນ​ກາງ​ເງິນສາ​ກົນ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ຊ້າສຸດແມ່ນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2026 ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຕ້ອງເປີດນຳໃຊ້ເພື່ອນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກສືບຕໍ່ມີການຜັນແປໂດຍໄວ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າການກຳນົດບົດບາດໃໝ່ໃນເຄືອຂ່າຍການເງິນສາກົນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເປັນໄປ, ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງວິວັດການປ່ຽນແປງຈິນຕະຍາການຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ ໄປສູ່ການສ້າງສັນຖານະຕຳແໜ່ງ. ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕ່ອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ເນັ້ນໜັກເຖິງເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງສູນການເງິນສາກົນທີ່ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໄສ, ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2035, ຫວຽດນາມ ຈະນອນໃນກຸ່ມ 75 ສູນການເງິນໂລກແລະ ກຸ່ມ 25 ສູນການເງິນພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ:

ຫວຽດນາມເດີນຕາມຫຼັງແຕ່ຕ້ອງສືບທອດ, ຄັດເລືອກ, ເສີມຂະຫຍາຍສິ່ງຍອດຢ້ຽມຂອງໂລກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດ, ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ໄດ້ທົດລອງອີກ. ຜົນສຳເລັດນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ຊົນຊາດ, ພິເສດໃຫ້ສອງນະຄອນ ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສອງສູນການເງິນສາກົນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຍິ່ງສູງຜົນປະໂຫຍດກໍ່ຫຼາຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ສອງນະຄອນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ຊ້າສຸດແມ່ນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2026 ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຕ້ອງເປີດນຳໃຊ້ເພື່ອນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ.         

​(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ຂອງ​ຂວັນ​ປີ​ໃໝ່​ໄປ​ເຮືອນ​ຮ້ານ DK1 ແລະ ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ທະ​ເລ

ນຳ​ຂອງ​ຂວັນ​ປີ​ໃໝ່​ໄປ​ເຮືອນ​ຮ້ານ DK1 ແລະ ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ທະ​ເລ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະປະຕິບັດງານ ລວມມີບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ນັກຂ່າວ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ເຮືອນຮ້ານ DK1, ກ່ຳປັ່ນທີ່ປະຈຳການຢູ່ທະເລ ແລະ ເຂດພິເສດ ກົນດາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top