ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ກູເວດ ພ້ອມກັນປະສານສົມທົບເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ
ວັນທີ 4 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Yousef Ashour Al-Sabbagh ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູເວດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ກູເວດ ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນປົກກະຕິ.
ຕໍ່ໜ້າບັນດາການຜັນແປທີ່ສັບສົນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ຜ່ານການເຈລະຈາບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາສັນຕິພາບໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູໂດຍໄວຢູ່ພາກພື້ນ.
ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສອງຝ່າຍຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວ (GCC), ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຮງລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດກູເວດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກູເວດ ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ກູເວດ ພວມມານະພະຍາຍາມສະໜອງການໜູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກູເວດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ກູເວດ, ໃນນັ້ນພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ.