ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: “ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ເປັນບົດເພງອຳມະຕະຕະຫຼອດໄປ”
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຫວນຄືນຊຸມວັນເດືອນປີປະຫວັດສາດຂອງ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໄຊຊະນະແຫ່ງຄວາມເປັນທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຂອງຈັນຍາບັນ, ພູມປັນຍາ ແລະ ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ຂອງມະໂທທຳ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ມີຂອບຂະໜາດແຫ່ງຍຸກສະໄໝ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຫຼາຍປະເທດອື່ນໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮົບທົ່ວປະເທດ, ບັນດາປະເທດອ້າຍນ້ອງ, ເພື່ອນມິດສາກົນ ທີ່ໄດ້ສາມັກຄີ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຮຽງບາຮຽບໄຫຼ່, ແບ່ງທຸກແບ່ງສຸກເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງໄຊຊະນະປະຫວັດສາດດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນດວງດາວທີ່ຮຸ່ງແຈ້ງຂອງຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດໃນໂລກ”.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືປະຕິສັງຂອນ ເຂດປ້ອມໝັ້ນ, ຂຸມຄອງ ຮິມລາມ ແລະ ພິທີຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແກ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຂຶ້ນກັບນະຄອນ ດຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.