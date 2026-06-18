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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງຮ່ວມມືກັນສ້າງບັນດາລະບົບສະໜອງທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານສູງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ພາຍນອກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ກ່າວຄຳ​ເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, ໃນ​ຂອບ​ເຂດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 35 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ ແລະ ລັດ​ເຊຍ, ຢ​ູ່​ນະ​ຄອນ Kazan, ສ. Tatarstan, ສະ​ຫ​ະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ​ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ດ້ວ​ຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືບໍ່​ມີ​ພົມ​ແດນ”.

ໃນ​ບົດ​ກ່າວ​ທີ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ 3 ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ໄລ​ຍ​ະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ຕາມ​ທ່ານ​ແລ້ວ, 2 ຝ່າຍ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ມືກັນ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ​ທີ່ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ມີ​ໄຫວ​ພິບ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຕ້ານ​ທານ​ສູງ​ຕໍ່​​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢູ່​ພາຍນອກ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂົ​ນ​ສົ່ງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໄກ ​ລັດ​ເຊຍ ກັບ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກໍ່​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຕ້ອງ​ນຳ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ ອາ​ຊຽນ ແລະ ລັດ​ເຊຍ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ຮ​່ວມ​ມື​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ໜູນ​ຊ່ວຍວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໜຸ່ມ, ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ທີ່​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ, ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຄົ​ມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ 2 ຝ່າຍ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວທີ່ຈະ​ສວມ​ບົດບາດ​ເປັນ​ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ ກັບ EAEU ເວົ້າ​ລວມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ​.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ - ລັ​ດ​ເຊຍ ປີ 2026 ສ້າງ​ແງ່​ຫວັງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ - ລັ​ດ​ເຊຍ ປີ 2026 ສ້າງ​ແງ່​ຫວັງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອ​າ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ປີ​ 2026 ຖືກ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ ຢູ່​ນະ​ຄອນ Kazan, ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຄົບ​ຮອບ 35 ປີ (1991 – 2026).
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