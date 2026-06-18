ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ, ຢູ່ນະຄອນ Kazan, ສ. Tatarstan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືບໍ່ມີພົມແດນ”.
ໃນບົດກ່າວທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ແບ່ງປັນ 3 ການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງຮ່ວມມືກັນສ້າງບັນດາລະບົບສະໜອງທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານສູງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ພາຍນອກ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ພັດທະນາບັນດາເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຕາເວັນອອກໄກ ລັດເຊຍ ກັບ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງນຳພະລັງງານໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຂອງການຮ່ວມມືໃນໂຄງການຮ່ວມມືປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືປ່ຽນແປງໃໝ່, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດໜຸ່ມ, ສ້າງລະບົບຊີວະພາບນະວັດຕະກຳທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມຕໍ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ 2 ຝ່າຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ EAEU ເວົ້າລວມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເວົ້າສະເພາະ.