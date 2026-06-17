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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເດີນທາງໄປຮອດ Kazan, ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Kazan, ທີ່ນະຄອນ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ພົບປະກັບທ່ານ R.N. Minnikhanov, ຜູ້ນຳໜ້າ ສ.Tatarstan ຢູ່ນະຄອນ Kazan (ພາບ: TTXVN)

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ), ທ່ານ ເລ​ມິ​ນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜ້​ູ​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ Kazan, ທີ່​ນະ​ຄອນ Kazan, ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ລາຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 35 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ແລະ ມີ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 2 ຝ່າຍ ຕາມ​ຄຳ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ Vladimir Putin, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັ​ດ​ເຊຍ.

ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບທ່ານ R.N. Minnikhanov, ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ ສ.Tatarstan ຢູ່​ນະ​ຄອນ Kazan, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ສ.Tatarstan ​ຈະຊອກ​ໄດ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື. ທ່ານກໍ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ ເອ​ົ​າ​ໃຈ​ໃສ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ການ​ຄ້າ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ Kazan ກັບ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຕື່​ມ​ອີກ.

ສ່ວນ​ທ່ານ R.N. Minnikhanov, ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ ສ.Tatarstan ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ Tatarstan ມີ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປາຍ​ແຫຼມ, ຄື: ຜະ​ລ​ິດ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ Kamaz, ທາດ​ເຄ​ມີ, ເຄື່ອງ​ຕ່ຳ​ແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບ… Tatarstan ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແນະ​ນຳ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາວ​ິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເພື່ອ​ຊອ​ກ​ຫາ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມ​ມື​ອີກ​ດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງຮ່ວມມືກັນສ້າງບັນດາລະບົບສະໜອງທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານສູງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ພາຍນອກ
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