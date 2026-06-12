ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ສັງເກດຫາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອໃຫ້ ຮ່າໂນ້ຍ ເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ 12/06/2026 ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດ, ໂຄງການທີ່ຄ້າງຄາຂອງນະຄອນ. (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ) ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂົ້ວເຕີບໂຕໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປະເທດ, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງສັງເກດຫາໃຫ້ຖືກບັນດາສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ບັນດາຈຸດອຸດຕັນທີ່ພວມກີດຂວາງການເຕີບໂຕ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຕ້ອງພິຈາລະນາລະອຽດບັນດາມາດຕະການທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຂັດ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ລັດຖະບານຈະພ້ອມກັບນະຄອນຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ, ສະເໜີໃນສິດອຳນາດຂອງສູນກາງ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)