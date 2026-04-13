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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ: ຢືດໝັ້ນເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນແກ່ນສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ມອບຫຼຽນກາ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VGP)  

ກຳລັງຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາສັງຄົມ ຕ້ອງຢືດໝັ້ນເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນແກ່ນສານສ້າງສັນພັດທະນາແມ່ນຈຸດສຸມປະຊາຊົນວິສາຫະກິດແມ່ນໃຈກາງຮັບໃຊ້. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ເລມິນຮຶງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ (18 ເມສາ 1946  18 ເມສາ 2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນຫຼຽນໄຊປົປັກຮັກສາປະເທດຊາດຊັ້ນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ເມສາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ກຳລັງຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາສັງຄົມ ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນໂດຍພື້ນຖານ ໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງດີຈີຕອນບໍລິຫານດີຈີຕອນຮັບໃຊ້ດີຈີຕອນສ້າ​​ແບບວິທີການຄຸ້ມຄອງທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍອີງໃສຂໍ້ມູນ, ​ການເຊື່ອມຕໍ່ແບ່ປັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນເອເລັກໂຕນິກ… ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນວິສາຫະກິດ. ນີ້ແມ່ນການປະກອສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຕໍ່ວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບຄຸ້ມຄອງລະດັບຊາດສ້າງພື້ນຖານການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດສ້າງພື້ນຖານບໍລິຫານທັນສະໄໝສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນສັງຄົມດີຈີຕອນພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ”.

ທີ່ພິທີໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກລັດທ່ານນາຍົກັດມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ມອບຫຼຽນກາ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາສັງຄົມຫຼຽນໄຊປົປັກຮັກສາປະເທດຊາດຊັ້ນ ໃຫ້ແກ່ກົມ​​ຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາສັງຄົມ ແລະ ມອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານເລຂາທິກນໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ທີ່ຊົມເຊີຍກຳລັງຕຳຫຼວດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາສັງຄົມ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບສັນຕະປະປາສຳນັກ ວາຕີກັງ Leo XIV

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບສັນຕະປະປາສຳນັກ ວາຕີກັງ Leo XIV

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນທ່ຽງວັນທີ 11 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ຢູ່ ວາຕີກັງ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂອ້ສົມສົນທະນາກັບ ສັນຕະປະປາ Leo XIV.
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