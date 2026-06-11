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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຕ້ອນຮັບປະທານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ສະເໜີໃຫ້ JICA ຄົ້ນຄວ້າການກຳນົດທິດຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍພັດທະນາທາງການ (ODA) ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ
  (ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Tanaka Akihiko, ປະ​ທານ​ອົງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ່​ປຸ່ນ (JICA) ທີ່​ພວມ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ.

ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ, ທ່ານນ​າ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ JICA ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮ່ວມ​ມື​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ການ (ODA) ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ຄື: ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຫັນ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ, ທັນ​ສະ​ໄໝ, ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຈຸດ​ສຸມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕ​ັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ການປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ; ສະ​ໜອງບັນ​ດາ​ບ້ວງ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ ODA ລຸ້ນ​ໃໝ່​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ດ້ວຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດກວ່າ, ລະ​ບຽບ​ການ​ມີ​ຄວາມໄຫວ​ພິບກວ່າ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ Tanaka Akihiko, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ JICA ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ODA ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ຄື: ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄ​ຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ; ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ; ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​​ບຽບ​ການ, ແຜນນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 7 ຍົກສູງກຳລັງຮັບມືກັບພະຍາດທີ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS

ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 7 ຍົກສູງກຳລັງຮັບມືກັບພະຍາດທີ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS

ຈຸດເດັ່ນຂອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນການຝຶກຊ້ອມລວມ ດ້ວຍການຕິດຕາມ ແລະ ແລກປ່ຽນວິຊາສະເພາະຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາໂຮງໝໍກາງສະໜາມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍສາທາລະນະສຸກສາກົນທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ.
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