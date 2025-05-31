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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດແບ່ງຂັ້ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ຈິດໃຈ “ທ້ອງຖິ່ນຕັດສິນ, ທ້ອງຖິ່ນເຮັດ, ທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບ”; ການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດ ໄປພ້ອມກັບການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດອຳນາດຕິດພັນກັບຮູບແບບຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ຈິດໃຈ “ທ້ອງຖິ່ນຕັດສິນ, ທ້ອງຖິ່ນເຮັດ, ທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບ”; ການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດ ໄປພ້ອມກັບການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດ; ເພີ່ມທະວີລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ຂອງທຸກຂັ້ນປະຕິບັດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບຕ້ອງກວດກາຄືນໃໝ່, ຮັບປະກັນຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ດຳລັດ. ພາຍຫຼັງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ເລືອກເອົາມື້ໜຶ່ງເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊ້າສຸດວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ຕ້ອງສ້າງສຳເລັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ Shangri-La ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ ອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິກ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ Shangri-La ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ ອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິກ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາ Shangri-La ປີນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາຫາວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ໃນສະພາບການເພີ່ມຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານພູມສາດການເມືອງ ກໍ່ຄືບັນດາປັດໄຈຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ ຊື່ງໄດ້ກໍ່ຄວາມກົດດັນໃຫ່ຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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