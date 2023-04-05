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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ - ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສ້າງສາໃນການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນຫວຂອງສະມາຄົມທຸກຂັ້ນ.
 
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ ວັດໄຕ (ພາບ: VGP)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ ວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຄັ້ງທີ 4 ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ - ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສ້າງສາໃນການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນຫວຂອງສະມາຄົມທຸກຂັ້ນ ແລະ ເວທີປາໄສຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ ຜ່ານບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ການຂົນຂວາຍ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນັກຊ່ຽວຊານ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢືນຢັນເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເປັນສະມາຊິກນຳໜ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຍົກສູງພາບພົດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືໃນຄະນະກຳມາທິການ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງທຸກໆປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເຂດຍານເໜືອແມ່ນ້ຳ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ໃນ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ວັນທີ 5 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນລວມມີ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ໄທ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຄັ້ງທີ 4, ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽນຈັນ, ປະເທດລາວ. ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ 1995 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜ່ານນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ຕໍ່ພາກພື້ນ.
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