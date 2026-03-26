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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເດີນທາງກັບເມືອຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມີນາ, ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ. (ພາບ: Dương Giang - TTXVN)  

ໃນການຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 3 ວັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີແຜນການເຮັດວຽກ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເກືອບ 30 ເຫດການ. ຜ່ານບັນດາການພົບປະສົນທະນາ ກັບການນຳ ລັດເຊຍ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ 2 ຊາດເລິກເຊິ່ງກວ່າ.

        ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Mishustin ໄດ້ພ້ອມກັນເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມສັນຍາລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍໃນດິນແດນຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ສ້າງຂີດໝາຍເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກົນໄກຮ່ວມມືປະຕິບັດກົດໝາຍເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ - ລາວ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກົນໄກຮ່ວມມືປະຕິບັດກົດໝາຍເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ - ລາວ

ຕາມເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ກົນໄກຮ່ວມມືໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນຫຼັກການອະທິປະໄຕສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບສິດອຳນາດສານຂອງກັນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
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