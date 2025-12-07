ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ທັນວາ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັກສາໄວ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມເປັນຢ່າງດີ, ການເຕີບໂຕໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້, ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໄດ້ຮັບປະກັນ. ມີຫຼາຍອົງການສາກົນສືບຕໍ່ຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີການຄາດຄະເນທີ່ໜ້າປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ບັນດາໝາກຜົນລະອຽດເດືອນນີ້ດີກວ່າເດືອນກ່ອນ, ດີກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024, ຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ. ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແບ່ງປັນກັບປະຊາຊົນ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍຍ້ອນໄພທຳມະຊາດ, ພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມທີ່ແກ່ຍາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີຕ້ອງເຮັດລ້ອນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍພາຍຫຼັງພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມ.
“ກ້າວເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ປະຊາຊົນບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້. ນີ້ແມ່ນ “ຄຳສັ່ງຂອງຫົວໃຈ”, ຈິດໃຈປະຕິວັດຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກແຕ່ລະຄົນ ຫາກບໍ່ແມ່ນ “ຄຳສັ່ງບໍລິຫານ”. ສູນກາງ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈປະຕິວັດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຄືແນວນັ້ນ”.