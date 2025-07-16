ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບແຜນການເຕີບໂຕ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບແຜນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2025 ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕປີ 2025. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍກົງຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ກວ່າ 3.300 ຕາແສງ, ເຂດພິເສດໃນທົ່ວປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕແຕ່ 8% ຂຶ້ນໄປໃນປີນີ້. ທ່ານໄດ້ຊີ້ອອກ 2 ໄຕມາດຕົ້ນປີບັນລຸໄດ້ລະດັບເຕີບໂຕ 7,52%, ຮັບປະກັນແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີຍັງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ. ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງໄຈ້ແຍກ, ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບການເຕີບໂຕເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດໃນສະພາບສາກົນມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.
“ຖືເອົາດັດຊະນີການເຕີບໂຕເພື່ອຕີລາຄາພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຖືເອົາຂອບຂະໜາດພື້ນຖານເສດຖະກິດເພື່ອຈັດອັນດັບ, ຖືເອົາການຄິດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຄືດັ່ງມາດຕະການເພື່ອຕີລາຄາ. ພວກເຮົາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີ 2025. ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມນີ້, ລັດຖະບານຈະປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳ ແລະ ຈະມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງຄືນໃໝ່”