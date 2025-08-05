ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໂດຍເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ, ເຂດອຸດເຕັກໂນໂລຊີສູງຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂອງພູມປັນຍາຄົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນອີງໃສ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສະນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນຕ້ອງສຸມໃສ່ໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາບັນດາບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການດຶງດູດການລົງທຶນ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງສະເໜີຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງພາກລັດ, ໂຮງຮຽນ, ວິສາຫະກິດໃນການພັດທະນາຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດບຸກທະລຸ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າໂດຍໄວ.
ເນັ້ນໜັກເຖິງຊິບເຄື່ອງຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ນຕາໂສ້ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາການປະຕິວັດ ອຸດສາຫະກຳ 4.0, ພິເສດແມ່ນການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ອາດຢືນຢູ່ນອກການປະຕິວັດ ຖ້າຢາກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສູ້ຊົນຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນຮອດປີ 2027 ສາມາດອອກແບບ, ປະດິດສ້າງ, ກວດທົດລອງ ຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງ. ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ:
ພັດທະນາລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແບບກວມລວມ, ຮອບດ້ານ, ຄົບຊຸດ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ. ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພິເສດແມ່ນກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດ, ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບອບລະບຽບການ, ມະນຸດ. ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດຫັນປ່ຽນຈາກການດຶງດູດເງິນລົງທຶນມາເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.