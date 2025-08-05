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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ

ການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂອງພູມປັນຍາຄົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນອີງໃສ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໂດຍເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ, ເຂດອຸດເຕັກໂນໂລຊີສູງຈຳນວນໜຶ່ງ.

ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂັ້ນຕອນມີຄຸນຄ່າເພີ່ມສູງ ຂອງຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທົ່ວໂລກຄື: ຜະລິດວັດຖຸອຸປະກອນ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ພ້ອມທັງມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຈະມີໂຮງງານຜະລິດ ຊິບທຳອິດໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ - Viettel ຮັບຜິດຊອບ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂອງພູມປັນຍາຄົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນອີງໃສ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສະນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນຕ້ອງສຸມໃສ່ໄຈ້ແຍກ, ຕີລາຄາບັນດາບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການດຶງດູດການລົງທຶນ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງສະເໜີຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງພາກລັດ, ໂຮງຮຽນ, ວິສາຫະກິດໃນການພັດທະນາຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດບຸກທະລຸ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າໂດຍໄວ.

ເນັ້ນໜັກເຖິງຊິບເຄື່ອງຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ນຕາໂສ້ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາການປະຕິວັດ ອຸດສາຫະກຳ 4.0, ພິເສດແມ່ນການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ອາດຢືນຢູ່ນອກການປະຕິວັດ ຖ້າຢາກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສູ້ຊົນຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນຮອດປີ 2027 ສາມາດອອກແບບ, ປະດິດສ້າງ, ກວດທົດລອງ ຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງ. ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ:

ພັດທະນາລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແບບກວມລວມ, ຮອບດ້ານ, ຄົບຊຸດ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ. ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພິເສດແມ່ນກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດ, ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບອບລະບຽບການ, ມະນຸດ. ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດຫັນປ່ຽນຈາກການດຶງດູດເງິນລົງທຶນມາເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ທ່ານ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງກ່າວ​ປາ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢູ່ ສະ​ຫະ​​ພັນ ອາ​ຣັບ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ທ່ານ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງກ່າວ​ປາ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢູ່ ສະ​ຫະ​​ພັນ ອາ​ຣັບ

ເປີດສາກບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງຫວນຄືນປະຫວັດສາດແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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