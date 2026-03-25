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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ຫວຽດນາມ ພວມໃຫ້ບຸລິມະສິດການພັດທະນາພະລັງງານ, ໃນນັ້ນ ການພັດທະນາພະລັງງານນິວເຄຼຍໄດ້ກາຍເປັນພະລັງງານສະອາດດ້ວຍວິໄສທັດ 100 ປີ.
  ພາບໃນເວທີປໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. (ພາບ: VOV)  

ໃນການຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມໃຫ້ບຸລິມະສິດການພັດທະນາພະລັງງານ, ໃນນັ້ນ ການພັດທະນາພະລັງງານນິວເຄຼຍໄດ້ກາຍເປັນພະລັງງານສະອາດດ້ວຍວິໄສທັດ 100 ປີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຈະລົງທຶນລະບົບຊີວະພາບພະລັງງານນິວເຄຼຍຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບຂົງເຂດນ້ຳມັນອາຍແກັດ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ.

        “ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຜະລິດຕະພັນລະອຽດ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຜ່ານເວທີປາໄສ ບັນດາວິສາຫະກິດຈະເຊື່ອມຕໍ່ມີວິສາຫະກິດແຖວໜ້າວິສາຫະກິດນຳພາ ເພື່ອປະຕິບັດການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ… ປະກອສ່ວນນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ແທຈິງມີປະສິດທິຜົນມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ”.

        ທີ່ເວທີປາໄສ, ການນຳລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ, ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດໄດ້ມອບຮັບຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມື 4 ສະບັບໃນຂົງເຂດ: ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, logistics.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ

ທ່ານ Alexander Novak, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອພ້ອມກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ພະລັງງານ, ປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
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