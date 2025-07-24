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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງກວດກາຄືນປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆເພື່ອສ້າງສາ, ພັດທະນາ

ກົດໝາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເມືອງ (ປ່ຽນແທນ)...
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ)

ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2025 ເພື່ອພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 8 ເນື້ອໃນສ້າງກົດໝາຍ, ໃນນັ້ນ ມີຮ່າງກົດໝາຍ 7 ສະບັບ ແລະ ໂຄງການສ້າງກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານປີ 2026.

ກົດໝາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເມືອງ (ປ່ຽນແທນ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ (ປ່ຽນແທນ) ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍປີ 2026.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ຮີບເຮັ່ງແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດໃນຕົວຈິງ, ສ້າງສາເພື່ອການພັດທະນາ. ໃນນັ້ນ, ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ການສະກັດກັ້ນ, ຍູ້ອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດໃຫ້ຖອຍໄປ ແມ່ນການສະກັດກັ້ນ, ຍູ້ການພັດທະນາແຫຼ່ງຄວາມຕ້ອງການຢາເສບຕິດໃຫ້ຖອຍໄປ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຫັນທັດສະນະໃໝ່ຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການ, ນັ້ນແມ່ນ ເມື່ອຕິດຢາເສບຕິດແລ້ວແມ່ນໂທດກຳ, ເພື່ອໃຫ້ມີການປະພຶດທີ່ເໝາະສົມກັບອາດຊະຍາກຳ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນຫາມະນຸດສະທຳ”.

        ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ລົງທຶນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເງິນ, ພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດໃນລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍໃນປີ 2025, ສ້າງສັນການພັດທະນາ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ນຳລະບອບລະບຽບການຈາກ “ຈຸດອຸດຕັນຂອງອຸດຕັນ” ກາຍເປັນທ່າແຮງແກ່ງແຍ້ງຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດເລື່ອງຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ.
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