Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ເກິນເທີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍນະຄອນ ເກິນເທີ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມະເຮັງ ເກິນເທີ ໃໝ່
(ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ເກິນເທີ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ທັນວາ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ເກິນເທີ ໄດ້ມີການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງພາຍຫຼັງວາລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15. ການພົບປະຫົວເລື່ອງສະເພາະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 300 ທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃນບໍລິເວນນະຄອນ ເກິນເທີ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍນະຄອນ ເກິນເທີ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມະເຮັງ ເກິນເທີ ໃໝ່, ຫັນຈາກແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມ ODA ໄປສູ່ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນພາກລັດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາອົງການຮີບເຮັ່ງຍົກລະດັບໂຮງໝໍຫົວໃຈ ເກິນເທີ, ໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ ເກິນເທີ…. ໃນປີ 2026.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນ ເກີນເທີ ຜັນຂະຫຍາຍການສັບຊ້ອນລະບົບຮາກຖານການສຶກສາ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາໂຮງຮຽນຂັ້ນອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສັບຊ້ອນຕາມຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ 17 ແຫ່ງສັບຊ້ອນການເພີ່ມຂອບຂະໜາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ປີ 2025 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຫຼາຍບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃນສະພາບການສາກົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ. ພຽງໃນປີດຽວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດກວ້າງຜົນກະທົບ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງໃນເວທີສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top